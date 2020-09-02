شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف عن "قرحة" تهدد نيدفيد.. وزيارة مجلس الأهلي لمؤمن بالشيكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن كريم نيدفيد لاعب الفريق الأحمر يواجه مصيراً غامضاً بعد إصابته بقرحة فى الركبة، مشيراً إلى أن الأهلى يضع اللمسات الأخيرة على القيمة المادية لعقد مؤمن زكريا لاعب الفريق.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كريم نيدفيد مصيره غامض فى الأهلى بعد جراحة خاطئة أصابته بقرحة فى الركبة، والأهلى يتعامل مع الأمر بهدوء على أمل أن تستجيب ركبة اللاعب فى ظل صغر سنه، خاصة أن نيدفيد لا يجرى تدريبات بل يخوض تأهيلات فقط للركبة".

وعن مؤمن زكريا قال شوبير، "الأهلى يضع اللمسات الأخيرة على مستحقات مؤمن زكريا، علمت أن هناك وفداً من مجلس إدارة النادى الأهلى سوف يزور مؤمن زكريا فى منزله خلال الأيام المقبلة، ومعه شيكات بقيمة عقد مؤمن زكريا مع الأهلى لمدة 3 سنوات، على أن يحصل عليها اللاعب على طريقة الدفعات مثل زملائه، ولكن أطالب الأهلى بإعفاء مؤمن زكريا من نسبة المشاركة فى عقده لأن اللاعب مريض ويحتاج كل الدعم والأهلى لا يتأخر عن أبنائه".

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وعن ملف الصفقات الجديدة قال شوبير، "ملف الصفقات فى الأهلى لا يزال فى إطار الدراسة بالنادى، وقد تكون هناك صفقة مفاجأة للجماهير، وسألت فى موضوع طاهر محمد طاهر وعلمت من الأهلى والمقاولون أن اللاعب كان مصاباً بشد فى العضلة الأمامية وتعافى تماماً واستبعاده أو مشاركته هو قرار عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون دون أى تدخلات من أحد".

وعن الإصابات فى الأهلى قال شوبير، "محمد محمود سيعود فى غضون ثلاثة أسابيع، بينما يفصل حسين الشحات عن التدريبات الجماعية أسبوعين، ووافق فايلر على سفر أجاى فى إجازة لبلاده لرؤية أسرته حتى يستعيد مستواه، فيما يعود اليوم أليو ديانج لاعب خط الوسط من مالى بعد إنهاء تجديد جواز سفره".

وعن نغمة تغيير المدربين قال شوبير، "تغيير المدرب ليس الخيار الأنسب على طول الخط، وأكبر مثال ناديى المصرى البورسعيدى وطنطا برحيل إيهاب جلال وأيمن المزين فهو قرار خاطئ، ولو كنت مسئولا فى طنطا كنت سأبقى على أيمن المزين فى منصبه حتى لو هبط الفريق فهو قادر على العودة بالفريق للممتاز مرة أخرى، وأعلم أن فايز عريبى رئيس طنطا كان ضد قرار رحيل المزين ولكنها رغبة بعض أعضاء المجلس، وبالفعل الفريق بات قريباً من الهبوط".

وعن أزمة مواعيد استلام الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية بعد قرار الكاف قال شوبير، "الأمر ليس جديداً فلقد حدث الموسم الماضى بنفس التفاصيل وتدخل المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الأسبق فى الأزمة وتم حلها، وبالتالى سوف يتدخل فى أزمة الموسم الحالى وتحل حتى لو كان بعيداً عن المناصب فى الكرة المصرية".