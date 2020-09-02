شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يكرم الطالبة آية طه حسين لتفوقها بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كَرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الطالبة آية طه حسين لتفوقها العلمى فى الثانوية العامة، رغم الظروف الصعبة المحيطة التى مرت بها خلال دراستها، وهنأها على تفوقها العلمى والقيام بواجباتها الدراسية والمنزلية على أكمل وجه دون التقصير فى شىء، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تكريم المتفوقين من الشباب بالمجالات المختلفة الذين حققوا تفوقهم فى ظل ظروف استثنائية ليصبحوا قدوة لغيرهم من الشباب.

وخلال اللقاء، أهدى وزير الرياضة الطالبة آية درع الوزارة تكريما لها مع منحها مكافأة مالية، وقال وزير الشباب والرياضة : "الطالبة آية نموذج وقدوة للشباب فى تحدياتهم الحياتية، وعلى الشباب مواجهة التحديات والظروف والعمل على تحقيق المرجو والاقتداء بهم".

وأبدت الطالبة آية سعادتها الغامرة بتكريم وزير الشباب والرياضة لها، والتحقت آية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية والتى كانت أحد أهم أحلامها فى الحياة، مؤكدة أن الظروف التى مرت بها كانت بمثابة الحافز والدافع لها لاستكمال مسيرتها نحو التفوق العلمى، حيث كانت تساعد والدتها فى بيع الأحذية لإعانتها على أعباء الحياة .

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وأكد وزير الشباب والرياضة أن الطالبة آية ستكون من أوائل الطلاب الذين يشاركون فى الرحلات التى تدعمها الوزارة لأوائل الثانوية العامة، علاوة على إشراكها فى مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية التى تنفذها الوزارة.