شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستفسر من طبيب الأهلي عن برنامج تأهيل الشحات بعد جراحة "الفتاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للاستفسار عن حالة حسين الشحات لاعب الفريق الذى بدأ أمس، الثلاثاء، برنامج تأهيل للتعافى من جراحة "الفتاق" التى أجراها يوم 21 يونيو الماضى، وتحدث المدرب السويسرى مع الطبيب عن حالة اللاعب ومدة البرنامج التأهيلى التى سيعود بعدها للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية، وخضع الشحات لمسحة طبية منذ أيام للكشف عن كورونا وجاءت نتيجتها سلبية ليبدأ برنامج التأهيل.

من ناحية أخرى، أوصت لجنة التخطيط بالأهلى، برئاسة محسن صالح، بتجديد إعارة حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الفريق، والذى قطع إعارته للصفاقسى التونسى التى كانت من المقرر أن تستمر لنهاية الموسم لصعوبة الطيران فى تونس بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأكد مسئولو اللجنة أن استمرار حسين السيد مع الفريق فى الموسم المقبل غير مُجدٍ فى ظل وجود التونسى على معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف الذى يعد الظهير الأيسر مركزه الأساسي، قبل أن يتحول لقلب الدفاع، بالإضافة للصاعد محمد شكرى الذى لاقى اشادة كبيرة بعد حصوله على فرصة اللعب فى بعض المباريات الودية.

ورفض مسئولو الأهلى الاستغناء عن حسين السيد بشكل نهائى خاصة بعدما نمى لعلم النادى دخول الزمالك فى مفاوضات لضمه، ولكن تم التوصية بإعارة اللاعب لأحد الأندية الخارجية أو المصرية، بعد تلقى اللاعب أكثر من عرض منذ أن قطع اعارته.

وعقد مارسيلو مؤخراً جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى لحسم مستقبله وتحديد وجهته المقبلة، إلا أن مدير الكرة أكد للاعب أن لجنة التخطيط ورينيه فايلر هما المعنيان بتحديد مصيره نهاية الموسم الجاري.