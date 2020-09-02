شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يستبعد عمار حمدى أمام أسوان لتجهيزه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، استبعاد لاعبه عمار حمدى لاعب الفريق من مواجهة أسوان بهدف تجهيز اللاعب لمباراة الزمالك المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، حيث غاب عمار حمدى عن مواجهة الإنتاج الحربى الأخيرة بعد إصابته فى لقاء سموحة بكدمة فى الشظية، ورغم عودة اللاعب للتدريبات بشكل طبيعى إلا أن بسيونى يرغب فى منحه فرصة كافية للتعافى وتجهيزه لمباراة الزمالك .

وغادر عمار حمدى باكياً مباراة فريقه مع سموحة متوجهاً للمستشفى بصحبة الدكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى بالفريق، لإجراء أشعة لتحديد حجم إصابته بعدما تعرض للإصابة فى الدقيقة 23 من عمر المباراة، ليقرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع استبداله باللاعب أحمد كابوريا.

وطمأن عمار حمدى جماهير الكرة المصرية على إصابته، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "أنا بخير يا جماعة.. اطمئنوا.. مجرد كدمة فى الشظية.. ومفيش صليبى ولا أى حاجة من الكلام اللى اتقال. "

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وتلقى النادى الأهلى عرضاً رسمياً من نادى كارا جمرك التركى لشراء عمار حمدى صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مُقرب من اللاعب أن النادى التركى يُتابعه منذ فترة طويلة قبل أن يرسل عرضاً رسمياً لشرائه.

ويستضيف طلائع الجيش نظيره أسوان فى الثالثة عصر اليوم، الأربعاء، باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى افتتاح الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر أسوان من بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.