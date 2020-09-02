شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعان تأهيل للشناوى بعد غيابه عن مباراة بيراميدز والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لفترة تأهيل بعد الإصابة العضلية التى تعرض لها خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية مساء الاثنين الماضى، فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها غداً الخميس ضمن مباريات الجولة 24من بطولة الدورى الممتاز، ويخضع الحارس المخضرم لفترة تأهيل تستمر لمدة أسبوعين قبل أن يعود للمشاركة مع فريقه فى المباريات الرسمية.

ويدخل فريق بيراميدز معسكرا مغلقا اليوم، الأربعاء، استعداداً لمواجهة الزمالك غداً، ويعانى بيراميدز من إصابات مؤثرة بعد تعرض أحمد الشناوى لإصابة قوية على مستوى العضلة الضامة.

كما تجددت إصابة عبد الله السعيد نجم هجوم الفريق بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران الاثنين الماضي، وغاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لفريق بيراميدز وبالتحديد الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى الممتاز.

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ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذى سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

واحتل النجم الدولى المرتبة السادسة فى قائمة أعضاء نادى المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبى السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلى الحالى، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلى منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلى منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضى والحالي.