شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر المصرى بإصابة 3 لاعبين بكورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة النادى المصرى بإصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا، بناءً على تحليل الـ"رابيد تيست"، استعدادًا لمباراته أمام المقاولون العرب المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ24 للدورى الممتاز.

وفى سياق متصل، تلقى مسئولى النادى المصرى إخطارًا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإلغاء عقوبة إيقاف القيد لثلاث فترات التى كان قد تم توقيعها على النادى على خلفية الشكوى التى كان قد قدمها مسئولو نادى هلال الأُبيض السودانى فى اللاعب الإيفوارى شيخ أحمد موكورو والنادى المصرى قبل نحو ثلاثة مواسم، ليصبح من حق المصرى قيد لاعبين جدد بقائمته المحلية اعتبارًا من فترة القيد المقبلة للموسم الكروي الجديد 2021/2020.

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وكان مجلس إدارة النادي المصرى، برئاسة سمير حلبية، قد تقدم بطعن للمحكمة الرياضية الدولية عبر المحامي الدولي نصر عزام على قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” والذى نص على منع النادى المصرى من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات قيد متتالية اعتبارًا من فترة القيد الشتوية الماضية، وبعد تقديم النادى المصرى لكافة المستندات المؤيدة لموقفه وسداده كافة مستحقات نادى هلال الأُبيض السودانى أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمها بإلغاء تلك العقوبة.

وفى سياق آخر، قاد على ماهر المدير الفنى الجديد للنادى المصرى المران الأول للفريق البورسعيدى بعد توليه مسئولية الفريق خلال الساعات الماضية خلفاً لطارق العشرى، والذى رحل بعد أزمة مع مجلس إدارة النادى، وظهر على ماهر فى التدريب المسائى حيث يستعد أبناء بورسعيد لمواجهة قوية أمام المقاولون العرب، والتى تجمع الفريقين مساء الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام.

وعقد على ماهر جلسة خاصة مع عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق للاطلاع على كل الملفات داخل صفوف الفريق والاطمئنان منه على حالة اللاعبين صحيا، خاصة الذين مازالوا يعانون من وباء كورونا وابتعدوا عن المشاركة فى المباريات التى خاضها المصرى بالدورى.