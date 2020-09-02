شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسنى عبد ربه "القيصر" المظلوم فى حب الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع حسنى عبد ربه نجم النادى الاسماعيلى السابق ومنتخب مصر، أن يخلد مسيرته الكروية فى قصص الوفاء الأسطورية لنجوم الكرة فى مصر، وذلك بعد رحلة العطاء التى لم يبخل فيها نجم الدراويش بذرة اجتهاد من أجل الحفاظ على مكانة النادى الاسماعيلى بين الكبار.

ورغم تاريخه الطويل مع الدراويش، مُنع عبد ربه مؤخراً من دخول مباراة الاسماعيلى والاتحاد بالدورى العام، بسبب قرار مجلس الإدارة بالنادى، الأمر الذى أثار غضب الجماهير تجاه هذا التصرف مع القيصر، واعتبرته جحود لتضحيات عبد ربه، وعلى أثر ذلك دخل حسنى عبد ربه فى وعكة صحية.

القيصر من مواليد الأول من نوفمبر 1984، ويمتلك مشوارًا متميزًا مع الساحرة المستديرة وله شعبية كبيرة فى الوطن العربي والإفريقي لما قدمه مع أندية الإسماعيلي، والأهلي الإماراتي، واتحاد جدة، والنصر السعودي، وكذلك نادى ستراسبورج الفرنسى، بجانب وجوده مع منتخب مصر الأول والشباب خاصة وأنه حصل على أفضل لاعب في البطولة الأفريقية التي أقيمت في غانا عام 2008، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الكرة المصرية.

ولُقب عبد ربه بالقيصر من قبل أنصار وعشاق نادي الإسماعيلي، نسبة إلى النجم الألماني فرانز بيكنباور، و تحت قيادة الأب الروحي حسن شحاتة، خلال مشوار منتخب مصر للشباب بمنافسات أمم أفريقيا 2003 ببوركينا فاسو، والتي تُوج خلالها الفراعنة الصغار باللقب وعانقوا الأميرة السمراء، حيث صال وجال عبدربه في أدغال القارة بتلك النسخة وكان عنصرًا أساسيًا في حصد منتخبنا القومي الذهب، ومن ثم المشاركة في كأس العالم للشباب نسخة 2003 بالامارات والظهور بصورة مميزة للغاية لفتت أنظار سماسرة أوروبا في ذلك الوقت، حيث تحصل وقتها على عدة عروض فرنسية وإسبانية، إلا أن إدارة الاسماعيلي أعلنت تمسكها باللاعب.

1– أول مباراة رسمية لحسنى عبد ربه بقميص الإسماعيلى كانت أمام المنصورة عام 2002، وثانى مبارياته بصفوف الإسماعيلى كانت أمام الأهلى.

2– أول أهداف عبد ربه بقميص الإسماعيلى كانت فى شباك المقاولون العرب وانتهت لصالح الدراويش (2-1).

3– حسنى عبد ربه بدأ مسيرته مع نادى الإسماعيلى، وكان أصغر لاعب فى الدوري عندما حقق مع الأصفر بطولة الدورى عام 2001-2002 حيث لم يتخط عامه الـ17 وقتها رغم عدم مشاركته فى أى مباراة.

4– اختير عبد ربه صاحب أفضل هدف في مرمى الأهلي عام 2003 في مباراة انتهت لصالح الدراويش (2-1).

5– عام 2006 أحرز نجم الإسماعيلي الهدف رقم 1500 لناديه فى مرمى بتروجت.

6– اختير أفضل لاعب فى مسابقة الدورى المصرى خلال عام 2007.

7- حقق "القيصر" حسنى عبد ربه العديد من البطولات على مستوى المنتخبات، عكس نادى الإسماعيلي، وفاز بأول الألقاب الأفريقية مع منتخب الشباب موسم 2003 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، بعد الفوز على منتخب "الأفيال" كوت ديفوار 4/3 فى المباراة النهائية، استطاع الانضمام لكتيبة المنتخب المصرى الأول فى أمم أفريقيا 2004 بتونس كأصغر لاعب فى تاريخ قائمة المنتخب المصرى.

Advertisements

8 - كما شارك حسنى عبد ربه فى الحصول على الثلاثية التاريخية للكرة المصرية فى أمم أفريقيا 2006/2008 /2010.



حسنى عبد ربه (1)



حسنى عبد ربه (2)



حسنى عبد ربه (3)



حسنى عبد ربه (4)



حسنى عبد ربه (5)



حسنى عبد ربه (6)



حسنى عبد ربه (7)



حسنى عبد ربه (8)



حسنى عبد ربه (9)