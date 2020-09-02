شكرا لقرائتكم خبر عن "سبايدر مان" الكرة المصرية لليوم السابع: "حرّمت أقلّد نجم الأرسنال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتروجت موافق على بيعى لأعلى سعر قبل يناير

قافل تليفونى وعروض الاهلى والزمالك مع وكيلى

صلاة الاستخارة تحسم وجهتى في نهاية الموسم

احتفل بزفافى في نهاية الموسم.. وأهلى قالولى التعليم أهم من الكورة

البدرى قالى أنا عارف إمكانياتك .. وبعشق أبو تريكة ومحمد زيدان

كهربا والشناوى أصدقائى من زمان وعجبنى طارق حامد في معسكر الفراعنة

حرمونى من سبايدر مان بالكروت الصفراء

لم يرتدى القميص الأحمر أو الأبيض، ولم يظهر سوى فى معسكر وحيد لمنتخب مصر، ولكنه كشف عن موهبة جيدة حيث خطف الأنظار من نجوم الأهلى والزمالك بإمكانياته وقدراته المتميزة ، رشحه الكثيرون ليكون اللاعب الأفضل هذا الموسم ، يتوقع الجميع أن يكون محطة الصراع المنتظر بين كبار الكرة المصرية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ، بعدما شارك مع فريقه في 17 مباراة وسجل أربعة أهداف وصنع خمسة لزملاؤه لينقذ فريقه من دوامة الهبوط بأهدافه الحاسمة والمؤثرة، إنه كريم طارق نجم بتروجت والمعار لنهاية الموسم لطلائع الجيش الذى فتح قلبه لـ"الخليج 365" ودار شريط الحوار التالى:

*كيف كان بدايتك مع كرة القدم ؟

والدى طبيب ولظروف عمله قضيت حياتي بالكامل في السعودية وكنت أزور مصر فقط في فترة الإجازة الصيفية ،وخلال فترة الإجازة كنت أتدرب وأشارك في المباريات مع فريق سبورتنج وكنت من اللاعبين المقيدين في قائمة النادي.

*لماذا لم تنجح في اختبارات الزمالك؟

حينما عدت للقاهرة بشكل نهائي كان عمرى 18 عاماً فقررت أخوض اختبارات الناشئين في الزمالك وإنبى وخوضت تمرينة مع كل المواهب التي حضرت للزمالك وطلب منى المدرب الحضور بعد أسبوع ولكن إنبى خلصونى عن طريق الكابتن امام محمدين.

*وماذا قدمت مع إنبى ؟

قضيت مع إنبي 5 مواسم مع فرق الناشئين والشباب ثم تم تصعيدي للفريق الأول وأدين بالفضل لمدربى الكابتن طارق عبد الله هو اللى حطنى على الطريق الصح وطور مستوايا بشكل كبير ولعبت لمدة موسم مع محمد حلمى شاركت في مباراة واحدة بالكأس ولم أشارك بالدوري ، ثم انتقلت لصفوف الجونة ولعبت لمدة موسم مع المدرب الألماني رانير تسوبيل ومجدى طلبة ،وبعد هبوط الجونة انتقلت لصفوف بتروجت وقضيت معهم 3 مواسم ثم كان انضمامي الموسم الماضي لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجارى.

*ومتى ينتهى تعاقدك مع بتروجت ؟

بنهاية الموسم المقبل ، يحق لى التوقيع لأى نادى في يناير المقبل .



كريم طارق

*هل سيوافق بتروجت على بيعك في نهاية الموسم الحالي ؟

بكل تأكيد، بتروجت عايز يستفيد مادياً من صفقة بيعى خاصة أن الفريق في القسم الثانى ويحتاج الأموال للصعود مرة أخرى للممتاز وهيفضل بيعى لأعلى سعر.

*هل تلقيت عروض من الاهلى والزمالك وبيراميدز ؟

أنا قافل تليفونى ومركز مع الطلائع ومتفق مع وكيل أعمالى يتابع كل العروض ونحسم القرار النهائي في أخر الموسم ، قولتله أنت عليك بره الملعب وأنا عليا جوه الملعب.



كريم طارق يحتفل باهدافه

*ماهى رغبتك ؟

اى حد في مصر نفسه يلعب للأهلى أو الزمالك ومؤخراً أصبح بيراميدز كمان.

*ماهى أولوياتك عند اختيار النادى الذى تنتقل إليه ؟

أهم حاجة أروح مكان يكون عندى فرصة ألعب وأشارك .

*رمضان صبحى كان يشارك مع الاهلى ومع ذلك فضل الانتقال لبيراميدز ما رأيك ؟

كل واحد وتفكيره وعقليته .

*هل تشجع الأهلى أم الزمالك ؟

سأحتفظ بإجابة هذا السؤال داخلى ولن أفصح عن انتمائى حتى أحسم وجهتى المقبلة.



كريم طارق يتألق

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*إذا تلقيت عرضاً من الاهلى وأخر من الزمالك أيهما تفضل ؟

أختار من يناسبني أكثر.

*لو تلقيت عرض من نادى ووافقت ثم تلقيت عرض أخر أكبر مادياً ماقراراك ؟

أنا باخد قرارى بعد صلاة الاستخارة ، بصلى وأدعى ربنا يختارلى المكان اللى فيه الخير وبعدها لا اتراجع عن قرارى مهما حصل لانه هيكون نصيبى وخلاص.

*البطولات أهم أم الأموال في رأيك ؟

حلمى ألعب لنادى جماهيرى وأخوض هذا التحدى والناس تعرفنى وتحطنى في تاريخ الكرة المصرية ، بحلم بالبطولات والتاريخ، وبالطبع زى اى انسان عايز تقدير مادى مناسب بردو ولكن الأولوية للبطولات والتاريخ وصنع الشعبية.

*وماذا عن ميول عائلتك ؟

والدى ووالدتى وأخويا لايشاهدون الكرة ، فقط يشجعونى أنا بس.

*هل تلقيت اتصالات من الجهاز الفني للفراعنة بعد التألق ؟

الكابتن حسام البدري ضمنى لمباراة كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021 لأول مرة، وقالى شد حيلك احنا عارفين امكانياتك وبحلم بالتواجد في المعسكر المقبل للمنتخب .



كريم طارق لاعب منتخب مصر

*وماذا عن الاحتراف الاوربى ؟

في الوقت الحالي لا أملك عرض رسمي ولكن بالطبع الأولوية في تفكيرى يميل للاحتراف الخارجى عن الانتقالات المحلية وتحديداً الدوريات الاوروبية وليس الخليجية .

*ماهى أهدافك مع الطلائع هذا الموسم ؟

أتمنى ربنا يكرمنا بتحقيق أكثر من فوز حتى نحسم بقاؤنا في الدوري والبداية من مواجهة أسوان فهى مباراة هامة للغاية والفوز بها يدفعنا للابتعاد عن الهبوط ، ونلعب بعدها باقى المباريات بدون ضغوط حتى يظهر مستوانا الحقيقى ، خاصة أن الفارق متقارب بين كل الأندية والمباراة الواحدة تغير مصير أي فريق.

* ما أسباب تراجع نتائج الطلائع في الدور الأول ؟

ضيعنا نقاط كثيرة من إيدينا في الدور الأول بغرابة شديدة ولكن بعد عودة المسابقة لعبنا 4 مباريات وكنا الفرقة الأفضل ونقدم نتائج وأداء متميز بشهادة الجميع.

*البعض رشحك لتكون اللاعب الأفضل في الدوري هذا الموسم ماتعليقك؟

شرف كبير، وأيضاً أمنية غالية حلمت بها كثيراً وأحمد الله على مستوايا وأسعى دائماً لتطوير نفسى في كل مباراة .



نجم الطلائع

*هل شعرت بغربة في معسكر الفراعنة ؟

انا بكون هادى لحد ما اخد على الناس ، ونتعامل عادى ، كنت قاعد مع كهربا في الغرفة وأعرفه من أيام أنبى وكمان محمد الشناوى أعرفه كان معايا في بتروجت وأيمن أشرف وحبيت طارق حامد في المعسكر شخصية رائعة .



كريم طارق فى لقاء الزمالك

*ماذا عن احتفال سبايدر مان الذى اشتهرت فيه بالملاعب؟

كنت أشاهد بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال يحتفل بهذه الطريقة وأنا أحبه لذلك قررت أن أفعل مثله ، وشعرت قبل مباراة بيراميدز أنى سوف أسجل هدفاً ، وطلبت القناع الخاص بسبايدر مان من خارج مصر وبالفعل وصل لي قبل مباراة بيراميدز بيومين ، ولكن رد فعل أمين عمر حكم اللقاء كان عنيفا ، لذلك لن أكرر الاحتفال مرة أخرى بهذه الطريقة؛ لتجنب الحصول على بطاقات صفراء.

*ماهى المراكز التي تجيد اللعب فيها بالملعب ؟

هاف ليفت وبلعب هاف رايت وأحياناً مهاجم ولكن مركزى الأساسى هاف ليفت.



نجم بتروجت والطلائع

*هل انهيت دراستك الجامعية ؟

التعليم في عائلتى كان شيء أساسى ، والدى طبيب ووالدتى مهندسة فكانت أولوياتهم حصولى على شهادة جامعية قبل الاهتمام بالكرة ، وبالفعل تخرجت من الجامعة البريطانية قسم بيزنس.

*وماذا عن حياتك الاجتماعية ؟

خاطب وانتظر نهاية الموسم لإتمام الزواج.

*من هو مثلك الأعلى محلياً ؟

أبو تريكة في حتة لوحده بحبه أوى ، وبعشق محمد زيدان كنت بقعد اتفرج عليه كتير ، نفسى اقابله ، مرة زمان وأنا صغير قابلته وطلبت أتصور معاه كانت بيلعب خماسى واتصورت معاه كنت في قمة سعادتى.