تقرير.. هل وضع المنتخب الأوليمبي الأهلي في ورطة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في وقت سابق كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، أن غياب أي لاعب من قوام فريقه عن المشاركة مع أنديتهم سيضعه في وضع حرج في ظل رغبته في جاهزية الجميع.

المنتخب المصري الأوليمبي قطع خطوة مهمة من خلال الفوز بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، ليتأهل منتخب "الفراعنة" الصغار لأولمبياد طوكيو والتي كانت من المفترض أن تقام في الصيف الحالي لولا جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبالنظر لقائمة المنتخب المصري الأوليمبي سنجد أن أكثر من عنصر بارز في الفريق ضمن فريق الأهلي إلا أنهم خرجوا على سبيل الإعارة للبحث عن فرصة المشاركة بصورة مستمرة أملًا في مواصلة الالتحاق للمنتخب الأوليمبي.

- أكرم توفيق:

يُعد أكرم توفيق من أبرز لاعبي المنتخب المصري الأوليمبي خلال بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، حيث قدّم صاحب الـ22 عامًا مستوى رائعًا إلى جانب فريق الجونة حاليًا.

توفيق خلال حديثه عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" قال إنه ينتظر جلسة مع مسئولي الأهلي لوضع النقاط فوق الحروف على حد قوله.

ولفت اللاعب، إلى أنه لا يشترط على الأهلي لكن يريد المشاركة من أجل مواصلة الانضمام للمنتخب الأوليمبي وخوض تجربة الاحتراف أيضًا.

وكشف اللاعب الشاب، أنه لا يُمانع العودة للأهلي، لكن يريد أن يكون له دورًا مع الفريق الأحمر إذا قرر الرحيل.

وانتقل أكرم توفيق لصفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019، قبل أن تتجدد الإعارة مطلع الموسم الحالي ليشارك اللاعب حتى الآن في 20 مباراة.

وسبق وأن أشار نادر شوقي والمسئول عن نادي الجونة، إلى وجود رغبة من النادي الأهلي حول إعادة اللاعب من جديد في الموسم المقبل (2020 - 2021).

- عمار حمدي:

لاعب آخر أبدى موقفه من العودة للأهلي وهو عمار حمدي المعار في الوقت الحالي لصفوف فريق طلائع الجيش، قائلاً على حد قوله :"أنا بموت نفسي من أجل العودة للأهلي ولكن".

Advertisements

وأضاف اللاعب في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أنه يتمنى العودة للأهلي مشددًا أنه لا يضع أي شرط للعودة لكن يطالب فقط بالمشاركة من أجل الالتحاق بالمنتخب الأوليمبي.

ونوّه اللاعب، أنه يرفض فكرة العودة إذا غاب عن المشاركة حيث يفضل الاستمرار الخروج على سبيل الإعارة للحصول على فرصة المشاركة بصورة مستمرة.

ولعب صاحب الـ21 عامًا على سبيل الإعارة في فريق الاتحاد السكندري خلال الموسم الماضي قبل أن يعود للأهلي مطلع الموسم الحالي ومنه الخروج مرة أخرى على سبيل الإعارة لصالح فريق طلائع الجيش والذي خاض معه سبع مباريات حتى الآن.

وتلقى عمار حمدي عرضًا من جانب فريق فاتح كاراجومروك التركي يوم الإثنين الماضي من أجل استعارته مع وضد بند يتيح للنادي التركي شراء اللاعب بصورة نهائية، إلا أن مصدر من جانب الأهلي كشف لـ"الخليج 365"، رفض ناديه وضع بند الشراء النهائي.

- أحمد ياسر ريان:

"أنا تحت أمر الأهلي".. بهذه الكلمات كان رد فعل أحمد ياسر ريان المعار لصفوف الجونة حول موقفه من العودة للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن رحيله عن الأهلي جاء بطلب من شوقي غريب بعدما استبعدت عن المنتخب لمدة معسكرين.

وأضاف مهاجم الجونة الحالي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"إعارتي للجونة نقطة نحول كبيرة وبسبب ذلك نجحت في الانضمام للمنتخب الأوليمبي وكنت قريبًا من الانضمام للمنتخب الأول".

وأكمل :"عقدي مع الأهلي متبقي به ثلاث سنوات، وفي نهاية الموسم أنتظر جلسة مع مسئولي لتحديد موقفي حيث إذا طُلب منيّ الخروج للإعارة سيكون هناك وقتها كلام آخر لأنني خرجت للإعارة لمدة عام ونصف مع الجونة".

ولعب أحمد ياسر ريان (22 عامًا) مع الجونة في 20 مباراة في الموسم الحالي ليسجل خمسة أهداف مقابل صناعته لهدف حاسم، كما شارك في الموسم الماضي مع الفريق الساحلي خلال 13 مباراة ليسجل سبعة أهداف.