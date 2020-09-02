أزمة ميسي.. صحفي TNT لمصراوي: إنتر ليس مناسبًا.. وجوارديولا "الأب الثاني" له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال فيرناندو تشيز الصحفي بقناة TNT الأرجنتينية، إن الدوري الإيطالي ليس مناسبًا لليونيل ميسي لاعب برشلونة، لافتًا إلى أن بيب جوارديولا (مدرب ليو السابق في برشلونة) والمدير الفني الحالي لمانشستر سيتي هو بمثابة الأب الثاني له.

وخلال تصريحات خاصة ليلا كورة، قال تشيز: "من وجهة نظري أفضل وجهة لليونيل ميسي حاليًا هي مانشستر سيتي، لأنه بحاجة لاستعادة رونقه ووجوده مع بيب جوارديولا في هذا الوقت مهم".

وأضاف: "أيضًا وجوده بالقرب من مواطنه سيرخيو أجويرو (مهاجم سيتي) سينعش الأجواء بالنسبة لميسي لذلك أعتقد أنه سيكون الخيار المثالي له".

وعن ارتباطه بباريس وإنتر، قال الصحفي بالقناة الأرجنتينية: "باريس حاليًا يمتلك وفرة مميزة من اللاعبين، ولكن ميسي يحتاج الآن لمدرب يعرفه ويعرف إمكانياته جيدًا، توخيل مدرب جيد لكن جوارديولا هو الأب الثاني لميسي".

وواصل: "أما عن إنتر، فلا أعتقد أن الدوري الايطالي وإنتر هما خيار مثالي لميسي في الوقت الحالي".

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وعن كيفية تفادي سيتي لخرق قواعد اللعب المالي النظيف عند التعاقد مع ميسي، قال فيرناندو: "عدد قليل من أندية العالم التي يمكنها إتمام صفقة ميسي، أعتقد أن مجموعة سيتي لكرة القدم تقدم له عرضًا لمدة 3 سنوات، ثم عامين في نيويورك سيتي الأمريكي (المملوك لمجموعة سيتي القابضة)".

وأردف: "في رأيي، يجب أن يكون عقد ميسي طويل الأجل مع تخفيض المبالغ لتفادي الصرف المباشر الذي يتجاوز الـ100 مليون يورو، كما يجب أن تشمل الصفقة نقل لاعبان على الأقل إلى برشلونة".

وبسؤاله عن احتمالية تراجع ميسي عن قراره، قال: "أعتقد أن قرار ميسي حازم، ولا مجال للتراجع، رحيله بات مسألة وقت وسيعتمد على المفاوضات".

وشهدت الفترة الماضية، إعلان ليو رغبته في الرحيل عن برشلونة وسط أنباء اقتراب صاحب القميص رقم 10 للانتقال إلى مانشستر سيتي والعودة للعمل مع المدرب الكتالوني بيب جوارديولا.

جدير بالذكر أن ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة مجانًا، بينما تتمسك إدارة بلوجرانا في حقها بالحصول على قيمة الشرط الجزائي والمقدر بقيمة 700 مليون يورو.