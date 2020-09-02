"استعان ببودي جارد".. الإسماعيلي يرد على هجوم عبد ربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رد خالد فوزي مدير أمن نادي الإسماعيلي، على التصريحات التي أدلى بها نجم الفريق السابق حسني عبد ربه بعدما هاجم مجلس إدارة القلعة الصفراء برئاسة إبراهيم عثمان على خلفية منعه من دخول مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري والتي أقيمت مساء الإثنين الماضي وانتهت لصالح "زعيم الثغر" بنتيجة (3-1).

مدير أمن نادي الإسماعيلي قال في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" صباح الأربعاء :"مجلس الإدارة ليس طرفًا في أزمة حسني عبدربه، ولا يوجد أي قرارات من مجلس الإدارة بمنعه من دخول المباريات".

وأوضح :"أي لاعب من اللاعبين القدامى عليه الاتصال هاتفيًا من أجل وضع اسمه في الكشف للسماح له للدخول، لكن ما قام به حسني عبد ربه لا يليق بعدما دخل عبر باب الفندق".

وتابع :"لا يصح أن يستعين حسني عبد ربه ببودي جارد لدخول النادي، كان على حسني الدخول من الأبواب الرسمية، وليس من الصحيح ما ورده عن منعه من دخول المقصورة الرئيسية".

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وأكمل :"أنا متواجد في مجلس الإسماعيلي منذ عامين ولم يذكر اسم حسني عبد ربه في المجلس أو إصدار قرارات بمنعه من دخول المباريات، لكن ما قام به حسني إحداث أزمة ومشكلة في وقت نحتاج فيه للوقوف بجوار الفريق".

وأنهى :"حتى الآن لم يصدر مجلس الإسماعيلي أي قرار رسمي بخصوص حسني أو بمنعه من دخول المباريات".

وكان حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق شّن هجومًا لاذعًا ضد مجلس الإسماعيلي بعد منعه من دخول مباراة الاتحاد السكندري.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل الترتيب الثامن في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة حيث سيواجه مصر المقاصة في المباراة المقبلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري.