بالفيديو.. والد ميسي يصل برشلونة تمهيدًا لاجتماع الحسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وصل خورجي ميسي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، إلى العاصمة الكتالونية صباح اليوم الأربعاء، للاجتماع مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني لمناقشة مستقبل البالغ من العمر 33 عامًا.

وأعلن ميسي الاسبوع الماضي، رغبته في الرحيل عن برشلونة بشكل رسمي وتفعيل بند الرحيل المجاني.

وبحسب ما ذكرته التقارير الإسبانية في وقت سابق، فإن اليوم الأربعاء سيشهد اجتماعًا بين والد ميسي ووكيله مع بارتوميو لمناقشة أزمة رحيل ليو.

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وتزاحمت وسائل الإعلام في مطار ألبرت انتظارًا لوصول والد ميسي، وعن سؤاله عن وضع نجم برشلونة أجاب بجملة مقتضبة: "لا أعرف شيئًا يا رفاق".

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية فقد استقل خورخي ميسي سيارة أجرة على الفور هربًا من أسئلة وسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن ميسي متمسك بالرحيل المجاني عن برشلونة وامتنع عن حضور الجلسات التدريبية للفريق تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان، بينما يتمسك بارتوميو ببقاء اللاعب الأرجنتيني أو دفع قيمة الشرط الجزائي والمقدرة بقيمة 700 مليون يورو.