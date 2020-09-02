"قادرون".. الزمالك يعلق على موقفه المادي من التعاقد مع رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه قادر على التعاقد مع رمضان صبحي المحترف في صفوف فريق هدرسفيلد الإنجليزي.

وأضاف أنور في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"من الناحية المادية الزمالك قادر على الدخول في صفقة رمضان صبحي".

وتابع :"يبقى صاحب القرار المدير الفني باتريس كارتيرون باعتباره مدرب الفريق وله رأيه الفني، لكن نادي الزمالك قادر ماديًا على التعاقد مع رمضان صبحي".

وواصل :"لو أراد الزمالك التفاوض مع رمضان صبحي سيتفاوض معه، لكن التعاقد مع رمضان سيحدث أزمة داخل الفريق بسبب ارتفاع عقده".

ولعب رمضان صبحي في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة منذ يناير 2019 قادمًا من فريق هدرسفيلد الإنجليزي، حيث حاول النادي الأحمر الحصول على خدمات اللاعب بصورة نهائية.

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وكان أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أعلن عن فشل التفاوض مع رمضان صبحي بعدما أبدى الأخير رغبته في الانتقال إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وانتقل عضو مجلس إدارة الزمالك للحديث عن موقف ناديه من شكواه ضد وليد سليمان لاعب الأهلي ليكشف :"مجلس إدارة الزمالك أصدر بيانًا رسميًا، ولابد من احترام القرار، وسيكون فيه شكوى طالما المجلس أصدر بيانًا رسميًا".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أصدر بيانًا رسميًا أعلن من خلاله تقديم شكوى رسمية ضد لاعب الأهلي وليد سليمان عقب تدخله على اللاعب محمد عبد الشافي ليتعرض الأخير لإصابة بكسر في عظمة الترقوة.

وعن مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة، أوضح أنور عن رأيه، قائلاً :"الزمالك كعبه عالي على بيراميدز رغم الغياب المؤثر لطارق حامد لكن بالتأكيد باتريس كارتيرون لديه البدائل وسيستغلها بشكل جيد".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك خصمه بيراميدز غدًا الخميس في قمة مباريات الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، في المقابل يتصدر الأهلي الجدول برصيد 62 نقطة.