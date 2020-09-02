تعرف على أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): يفتتح اليوم الأربعاء مباريات الأسبوع الـ24 من مسابقة دوري we المصري حيث ستكون المباراة الأولى بين طلائع الجيش وأسوان. اللقاء الثاني سيجمع بين إنبي على ملعبه "بتروسبورت" عندما يستضيف فريق الجونة، على أن يختتم اليوم الأول من المنافسات بلقاء سيجمع بين سموحة والإنتاج الحربي. ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة: Advertisements - طلائع الجيش × أسوان .. الموعد 3:30 عصرًا.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1. - إنبي × الجونة .. الموعد 6 مساءً .. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 2. - سموحة × الإنتاج الحربي .. الموعد 8:30 مساءً .. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.

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