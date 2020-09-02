رياضة | الزمالك يعرض على كارتيرون ضم حمدو الهوني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعرض على كارتيرون ضم حمدو الهوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض مجلس إدارة نادي الزمالك، الليبي حمدو الهوني لاعب فريق الترجي التونسي، لحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ورحب المدير الفني الفرنسي باتريك كارتيرون علي المفاوضات مع اللاعب لإقناعة بإمكانيات اللاعب في الجبهة اليسري وسرعته بإضافة إلى خبراته الكبيرة.

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يذكر أن وكيل الهوني هو مهند عون، وهو وكيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، والذى يسعى لإنهاء الصفقة لصالح القلعة البيضاء، كما أنه أنهى أيضًا صفقة حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي لصالح نادي الزمالك.

ويعتبر الهوني من الركائز الأساسية التى تؤدى بشكل مميز مع الفريق، ويبحث وكيله عن إغراء القلعة البيضاء بالحصول على خدماته.

وشارك صاحب الـ26 عاما مع الترجى التونسى هذا الموسم فى 27 لقاء بجميع البطولات وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 6 أهداف.