رياضة | تفاصيل راتب ميسي في مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل راتب ميسي في مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على بنود عقده للتوقيع مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد رحيله عن قلعة كامب نو.

ووفقاً لصحيفة ديلي ريكورد، فإن ميسي وافق على شروط مالية بقيمة 700 مليون يورو (623 مليون جنيه إسترليني)، للتوقيع على عقد لمدة 5 أوام مع شركة سيتي فوتبول جروب المالكة لمانشستر سيتي الإنجليزي.

Advertisements

وعُرض على ميسي أسهم في شركة سيتي فوتبول جروب، التي تبلغ قيمتها 4.8 مليار دولار، كجزء من مستحقاته المالية، مقابل التوقيع مع مان سيتي.

وسيختار ميسي التوقيع مع السيتي بسبب رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى أنه يعلم أن فرصته في الفوز بدوري الأبطال والكرة الذهبية ستكون أكبر مع بيب جوارديولا.

ومن المرجح أن يقضي ميسي ثلاثة مواسم في مانشستر سيتي، قبل الانتقال للعب لمدة موسمين لفريق نيويورك سيتي الأمريكي.