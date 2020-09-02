رياضة | تفاصيل العرض التركي لضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل العرض التركي لضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي النادي الأهلي عرض أوربي من احدي أندية الدوري التركي الممتاز لضم مهاجمه النجم النيجيري جونيور اجاي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب وصل لها عرض رسمي فى الساعات القليلة الماضية من تركيا لضم اجاي هذا الصيف.

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وأضافت التقارير أن إدارة النادي الأهلي سترفض هذا العرض بقوة لأن النادي فى حاجة لخدمات اللاعب بالفترة المقبلة رغم تراجع مستواه بالمباريات السابقة.

يذكر أن اللاعب النيجيري جونيور اجاي قد انضم لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016 قادما من صفوف نادي الصفاقسي التونسي.