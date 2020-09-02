رياضة | أحمد جعفر: الزمالك مستواه جيد حاليا وفييرا تعرض للظلم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد جعفر: الزمالك مستواه جيد حاليا وفييرا تعرض للظلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد جعفر نجم نادي الزمالك السابق أنه على الرغم من المستوى المميز للفارس الأبيض في الوقت الحالي ولكنه يعاني بشكل كبير جدا من الناحيه الهجومية.

وأكد جعفر أن جورفان فييرا مدرب الزمالك السابق كان يقدم هدايا للاعبين في المعسكرات لمعالجتهم نفسيا ولكنه تعرض للظلم في النادي وكنا الأفضل في مصر ولم نخسر في عهده.

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وقال جعفر خلال تصريحات لبرنامج الماتش: " وضعت هدفا أمامي بالعودة للزمالك بعد الرحيل من إنبي، وعدت بعدما تحدث معي أحمد مرتضى منصور".

وأضاف: "الزمالك حاليا جيد لكن هناك قلق لعدم وجود بدلاء على دكة اسماء قوية ولا يوجد بديل لأشرف بن شرقي".

واختتم أحمد جعفر حديثه قائلا: "المستوى الفني للزمالك تراجع آخر مباراة، وأزمة الفريق عدم وجود حلول هجومية كثيرة".