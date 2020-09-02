يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
أعلن نادي إشبيلية الإسباني التعاقد مع لاعب وسط فريق برشلونة السابق إيفان راكيتيتش لمدة 4 مواسم.
وكان راكيتيتش الكرواتي الجنسية يلعب للفريق الحاصل على لقب الدوري الأوروبي الموسم المنصرم بين عامي 2011 و 2014 قبل أن ينضم لبرشلونة ويحقق معه 13 لقبا محليا علاوة على لقب دوري الأبطال.
وحسب بيان أصدره برشلونة سيدفع إشبيلية 1.5 مليون يورو علاوة على تسعة ملايين أخرى ممكنة حسب أدائه مع فريقه الجديد.
وكان إشبيليه قد باع اللاعب لبرشلونة عام 2014 مقابل 18 مليون يورو.
وسوف يتقاضى راكيتيتش 2.7 مليون يورو كراتب سنوي بعدما كان راتبه مع برشلونة قد وصل إلى 7 ملايين يورو سنويا لكن لم يكن متبقيا في عقده سوى موسم واحد فقط مع الفريق الكتالوني.
يذكر أن راكيتيتش حصل مع منتخب بلاده على فضية كأس العالم الأخيرة في روسيا قبل عامين بعد خسارة النهائي أمام فرنسا.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة: إيفان راكيتيتش يعود إلى فريقه السابق إشبيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.