شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي توصى بتجديد إعارة مارسيلو في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بتجديد إعارة حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الفريق، والذي قطع إعارته للصفاقسي التونسي التي كانت من المقرر أن تستمر لنهاية الموسم لصعوبة الطيران في تونس بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأكد مسئولو اللجنة أن استمرار حسين السيد مع الفريق في الموسم المقبل غير مُجدي في ظل وجود التونسي علي معلول ومحمود وحيد وأيمن أشرف الذي يعد الظهير الأيسر مركزه الأساسي، قبل أن يتحول لقلب الدفاع، بالإضافة للصاعد محمد شكري الذى لاقى اشادة كبيرة بعد حصوله على فرصة اللعب في بعض المباريات الودية.

ورفض مسئولو الأهلي الاستغناء عن حسين السيد بشكل نهائي خاصة بعدما نمى لعلم النادي دخول الزمالك في مفاوضات لضمه، ولكن تم التوصية بإعارة اللاعب لأحد الأندية الخارجية أو المصرية، بعد تلقى اللاعب أكثر من عرض منذ أن قطع اعارته.

وعقد مارسيلو مؤخراً جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى لحسم مستقبله وتحديد وجهته المقبلة، إلا أن مدير الكرة أكد للاعب أن لجنة التخطيط ورينيه فايلر هما المعنيان بتحديد مصيره نهاية الموسم الجاري.