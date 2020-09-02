شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..الطلائع يستدرج أسوان على جهاز الرياضة بحثاً عن "نقاط الأمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف طلائع الجيش نظيره أسوان في تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إفتتاحية الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لاتقبل القسمة على أثنين ، يدخلها الطلائع بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر أسوان من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

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ومن جانبه طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بخطف نقاط مباراة اليوم لإنهاء نغمة الهبوط والتقدم في سباق مراكز المسابقة مؤكداً أن الفوز بهذه المباراة يضمن للفريق الصعود لمنطقة الأمان بجدول الدوري ، في المقابل شدد أحمد كشرى المدير الفني لأسوان للاعبيه ضرورة عدم التفريط في نقاط المباراة لتعزيز فرصهم في البقاء بين الكبار.

ويبدو التشكيل المتوقع لطلائع الجيش أمام أسوان مكون من :" محمد بسام وأبو المجد بوشا وعاصم صلاح وعلى الفيل وخالد سطوحى وعمرو السيسى ومهند لاشين وكريم طارق وأحمد كابوريا وعبد الرحمن زولا وناصر منسى".

ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام الطلائع مكون من :"مسعد عوض ، محمود نعيم، طارق أبو العز سولمون منساه ومحمد إسماعيل ، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، محمد جابر ميدو، أحمد عامر ومصطفى دويدار ، فادي فريد".