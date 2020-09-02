شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد صلاح يسجل هدفا عالميا فى بوركينا فاسو بأمم 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هدف محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى فى مرمى بوركينا فاسو فى الدور قبل النهائى لكأس الامم الافريقية التى أقيمت بالجابون عام 2017 من الأهداف التى لا تنسى من ذاكرة الكرة المصرية .

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ليلجأ المنتخبين لركلات الترجيح التى ابتسمت فى النهاية للفراعنة وانتهت 4-3 عقب تقدم الفراعنة عن طريق محمد صلاح فى الدقيقة 66 وتعادل بانسيه فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء وينتهى الوقت الإضافى بالتعادل.

أحرز للمنتخب الوطنى رمضان صبحى ومحمد صلاح وعمرو وردة وأحمد حجازى بينما أهدر عبد الله السعيد الركلة الأولى فى الوقت الذى تصدى عصام الحضرى لركلتى جزاء حاسمتين نجح بهما فى الصعود بالمنتخب لنهائى البطولة .

الشوط الأول

شهد الشوط الأول سيطرة للخيول على وسط الملعب وتناقل الكرة كثيرا فيما بينهم مع تراجع الفراعنة للدفاع وعدم وصول الكرة لمرمى عصام الحضرى وتظهر أول تسديدة لعبد الرازق تراورى عبد الرزاق تراورى يتصدى لها بنجاح عصام الحضرى ويظهر المنتخب الوطنى فى الصورة عن طريق محمود تريزيجيه بعد مروره من مدافعى بوركينا فاسو ويلعبها بينية لمحمد صلاح الذى لعبها عرضية ويخرجها دفاع بوركينا فاسو، ثم هجمة ثانية للفراعنة يلعبها المحمدى عرضية تصل لتريزيجيه الذى يسددها خلفية يخرجها الدفاع ايضا وتعود السيطرة لبوركينا فاسو ويسدد تراورى مرة اخرى بقوة نجح الحضرى فى اخراجها لركنية ويستمر تراجع الفراعنة اعتمادا على المرتدات حتى يظهر محمد صلاح فى الدقيقة العاشرة الذى لعب كرة عرضية لعبد الله السعيد الذى سدد ضعيفة فى يد الحارس البوركينى ويظهر مرة أخرى تريزيجيه ويسدد أفضل فرص المنتخب الوطنى لتمر الكرة بجوار القائم بعد مراوغته لأكثر من لاعب بوركينى.

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يهدأ اللقاء لعدة دقائق قبل أن تشهد الدقيقة 23 هجمة لبوركينا فاسو من ناحية اليسار يلعبها كوليبالى أرضية ويخرجها إبراهيم صلاح بصعوبة ويواصل بانسيه خطورته، ويسدد "دبل كيك" قوية تخرج بعيدة عن مرمى الحضرى، ليعود اللقاء للهدوء مجددا. عن طريق لاعبى المنتخب وينحصر اللعب فى وسط الملعب، وظهر الإجهاد واضحاً على عدد كبير من لاعبى الفراعنة ويحصل احمد فتحى على انذار للاعتراض على الحكم السنغالى.

وتشهد الدقيقة 35 تمريرة رائعة من محمد صلاح تصل لكهربا الذى يفشل فى التوغل بها بين دفاعات بوركينا فاسو، وتخرج لركنية يلعبها محمد صلاح تصل لإبراهيم صلاح الذى يسددها برأسه ضعيفة فى يد الحارس البوركينى ويحاول لاعبى منتخبنا لاستغلال الامر ويشهد فرصة خطيرة لعبها المحمدى عرضية يلعبها صلاح بالكعب ولكن يعيدها تريزيجيه لداخل الملعب بالكعب ايضا ولكن لم تجد متابع من لاعبى الفراعنة لتضيع الفرصة.

وتمر الدقائق الاخيرة فى الشوط الاول بسيطرة للخيول على الكرة بدون خطورة على مرمى الفراعنة ويحتسب الحكم دقيقة واحد وقت بدل ضائع وينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

الشوط الثانى

ومع بداية الشوط الثانى جاءت قوية من جانب الجانب البوركينى لاستغلال بعض الارتباك فى صفوف الفراعنة ولكن الدفاع الصلب وبراعة الحضرى وقفت حائلا امام أى خطورة على مرمى الفراعنة ويعتمد لاعبى منتخبنا على الهجمات المرتدة ويسدد ابراهيم صلاح كرة جميلة ولكنه تمر بعيدة عن المرمى.

وتستمر سيطرة الخيول ويحصل محمود كهربا على انذار لاصطدامه بلاعب بوركينا ويعترض بشدة لأنه سيغيب عن اللقاء القادم ويشن مهاجمى بوركينا اكثر من فرصة ويحصلون على اكثر من ركنية ويتدخل الحضرى لإنقاذ اكثر من فرصة خطيرة على مرمى الفراعنة.