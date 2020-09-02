شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يقترب من دخول قائمة المنتخب قبل مواجهتىّ توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد إبراهيم صانع ألعاب نادى مصر المقاصة دائرة المرشحين بقوة للانضمام والعودة لصفوف منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري استعدادا لمباراتى توجو في معسكر نوفمبر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 المقرر اقامتها بالكاميرون.. وذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز مؤخرا فى الدورى ليتم الاستقرار على ضمه بشرط الاستمرار علي نفس المستوى مع فريقه مصر المقاصة.

على صعيد متصل، طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول من اتحاد الكرة إقامة مباراة توجو فى تصفيات أمم افريقيا باستاد القاهرة، بعدما أعلن الكاف إقامة مباراتىّ الفراعنة أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

فى السياق ذاته، تأكد إلغاء معسكر المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، فى شهر أكتوبر المقبل رغم اعتماد الكاف الأجندة الدولية للمنتخبات مؤخرا والتى تتضمن توقفا دوليا للفراعنة فى أكتوبر المقبل، ويأتى إلغاء المعسكر فى ظل رغبة البدرى فى خوض مباراة ودية خلال التوقف المقبل لتجربة اللاعبين حيث لم يتجمع لاعبو المنتخب منذ فترة طويلة .

وباءت محاولات المنتخب فى التوصل لاتفاق مع أحد المنتخبات الافريقية لخوض مباراة ودية فى القاهرة بالفشل، فى ظل ظروف الطيران الحالية وعدم عودة حركة الطيران للعمل بقوتها الكاملة، فضلا عن الاجراءات المتبعة للحد من فيروس كورونا وهو ما يصعب من إستقدام منتخب افريقى لمواجهته، بجانب صعوبة انضمام المحترفين فى شهر أكتوبر المقبل لنفس الأسباب.