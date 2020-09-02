عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقرير: إيفرتون يحسم صفقة جيمس رودريجيز من ريال مدريد

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

الخليج 365

أكدت وسائل إنجليزية حسم إيفرتون صفقة التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد.



وذكرت صحيفة "تيليجراف"، أن إيفرتون وريال مدريد توصلا لاتفاق بشأن انتقال رودريجيز من النادي الإسباني لإيفرتون، وأكدت أن الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بات وشيكا.

وأوضحت الصحيفة أن جيمس رودريجيز البالغ من العمر 28 عاما سيوقع عقدا لإيفرتون لمدة 3 مواسم.

Advertisements

ولا يُعد اللاعب الكولومبي جزءًا من خطط المدرب زين الدين زيدان، في سانتياجو برنابيو.

وخرج رودريجيز من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وكان قريبا من الرحيل عن النادي الملكي الصيف الماضي، لكن الإدارة رفضت بيعه لأتلتيكو مدريد.

وسيعود رودريجيز للعمل مجددا مع المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، حيث سبق أن عملا معا في ريال مدريد وبايرن ميونخ.

ولم تكشف الصحيفة عن قيمة الصفقة، لكنها أشارت إلى أن ريال مدريد طلب من إيفرتون 25 مليون يورو لسماح ببيع رودريجيز.

وشارك رودريجيز في 125 مباراة مع ريال مدريد، بينها 14 فقط الموسم المنقضي، وسجل للنادي الملكي خلال 6 مواسم 37 هدفا وصنع 42.