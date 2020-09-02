برشلونة يفاوض نجم ليفربول واللاعب يعلن موقفه الرسمي





كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني إقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية في عهد المدير الفني الجديد رونالد كومان، الذي طلب التعاقد مع مواطنه الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، في غلافها الصادر صباح اليوم الأربعاء، إن فينالدوم أبدى موافقته على الانتقال إلى برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن نادي برشلونة في مفاوضات متقدمة مع ليفربول بشأن التعاقد مع فينالدوم، مشيرةً إلى أن النادي لن يدفع أكثر من 20 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب.

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وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن برشلونة تواصل بالفعل مع ليفربول من أجل ضم فينالدوم، بناء على طلب الهولندي رونالد كومان.

صاحب الـ29 عاما كان يشارك بصفة مستمرة مع رونالد كومان خلال فترة توليه قيادة المنتخب الهولندي، وتحديدا منذ سبتمبر 2018 حتى إدارته لمباراته الأخيرة في نوفمبر 2019، قبل التوقف بسبب جائحة كورونا.

ويعد فينالدوم أحد الأهداف الرئيسية لبرشلونة لدعم مركز خط الوسط، خاصةً في ظل نهاية عقده مع ليفربول في عام 2021، وقد يتعين على الريدز السماح برحيله لتجنب مغادرة النادي مجانا خلال العام المقبل.

يُذكر أن ليفربول اقترب بقوة من ضم تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، وهو ما قد يفتح الباب أمام مغادرة فينالدوم، الذي يريد برشلونة ضمه لتعويض رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية.