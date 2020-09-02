لجنة الانضباط تجتمع باتحاد الكرة اليوم..وغرامات مالية وايقافات للمتجاوزين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البنداري، اجتماعها اليوم الأربعاء بعد تأجيله 48 ساعة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة وموقف المحالين من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية ومدربى بعض فرق الدورى بسبب الإساءات والاتهامات التي وجهت للاتحاد ولجانه..وتقرر أن يكون اجتماع لجنة الانضباط اليوم الأربعاء فى مقر الاتحاد لمناقشة الموقف وإعلان العقوبات و القرارات النهائية.
وتلقت اللجنة عدة طلبات إحالة لها بحق عدد الشخصيات الرياضية، وهم فرج عامر رئيس نادي سموحة ، وسمير حلبية رئيس النادي المصري ، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وعدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي ، وسعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك، وخالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي ، وطارق العشري المدير الفنى السابق للنادى المصرى، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى، وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، ومحمد الخولي نائب رئيس المصري، وعضو المجلس عدنان حلبية.
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