رياضة | عامر يكشف أسباب تغيير المدربين في النادي المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عامر يكشف أسباب تغيير المدربين في النادي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كمال عامر ،الناقد الرياضي مدير تحرير روزا اليوسف، في تصريحات خاصة لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، مع محمد المحمودي، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بروسعيد كان يريد عودة إيهاب جلال مرة أخرى لتدريب فريق المصري البورسعيدي، لكن ما حدث أن رئيس ومجلس إدارة المصري لم يتمكنوا من الوصول هاتفيا لجلال في جلسة الأمس.

كما أنه سمير حلبية رئيس النادي المصري، كان على يقين بأن إيهاب جلال سيكون لديه تحفظ على العودة للفريق مرة أخرى.

وكشف كمال عامر, أن إسم علي ماهر كان مطروحا بقوة لتولي تدريب المصري قبل التعاقد مع طارق العشري، لكنه كان مرتبطا بأمور خاصة لهذا كان أقرب المرشحين لتولي المسئولية.

كما أعلن عن راتب علي ماهر وجهازه المعاون والذي سيصل الى 500 الف جنيه بينما كان يحصل طارق العشري وجهازه على مليون جنيه كراتب شهري بينما انهى حسام حسن عقده مع المصري وكان وقتها يحصل على مليون و200 ألف جنيه.

واعتبر سبب توتر العلاقة بين حسام حسن والمصري بسبب رحيل التوام لبيراميدز دون الحصول على اذن من ادارة النادي البورسعيدي وهو ما تسبب في ازمة بينه وبين مجلس المصري ولهذا السبب لم يفكر النادي البورسعيدي في اعادة حسام حسن لقيادة الفريق من جديد.

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أكد كمال عامر ،الناقد الرياضي مدير تحرير روزا اليوسف، في تصريحات خاصة لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، مع محمد المحمودي، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، هو أحد أهم شركاء النجاح في انتصارات وتعظيم قدرات النادي المصري لايمانة بأن ،تنمية بورسعيد بشكل عام ستنعكس على المصري، ومن هنا قدم مساهمات متنوعة لمسيرة النادي.

والمحافظ كان يريد عودة إيهاب جلال مرة أخرى لتدريب فريق المصري البورسعيدي، لكن ما حدث أن رئيس ومجلس إدارة المصري لم يتمكنوا من الوصول هاتفيا لجلال في جلسة الأمس.

كما أنه سمير حلبية رئيس النادي المصري، كان على يقين بأن إيهاب جلال سيكون لديه تحفظ على العودة للفريق مرة أخرى.

وكشف كمال عامر, أن إسم علي ماهر كان مطروحا بقوة لتولي تدريب المصري قبل التعاقد مع طارق العشري، لكنه كان مرتبطا بأمور خاصة لهذا كان أقرب المرشحين لتولي المسئولية.

كما أعلن عن راتب علي ماهر وجهازه المعاون والذي سيصل الى 500 الف جنيه بينما كان يحصل طارق العشري وجهازه على مليون جنيه كراتب شهري بينما حسام حسن، وجهازة المعاون كان يحصل على ٢ مليون جنية شهريا من بينهم مليون و 250 ألف جنيه راتبا شهرا لنفسة.

واعتبر سبب توتر العلاقة بين حسام حسن والمصري بسبب رحيل التوام لبيراميدز دون الحصول على اذن من ادارة النادي البورسعيدي وهو ما تسبب في ازمة بينه وبين مجلس المصري ولهذا السبب لم يفكر النادي البورسعيدي في اعادة حسام حسن لقيادة الفريق من جديد.