رياضة | أكاديمية عرابي تفتتح فرعا جديدا بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أكاديمية عرابي تفتتح فرعا جديدا بالمدينة الشبابية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح أكاديمية هيثم عرابي، فرعا جديدا لها يوم الجمعة المقبل في المدينة الشبابية بالأسكندرية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار تفعيل دور الهيئات الشبابية والرياضية لإكتشاف المواهب الرياضية بمختلف الالعاب الفردية والجماعية ودعمها لتمثيل مصر فى المحافل الدولية .

وتزامناً مع عودة النشاط الرياضى تدريجياً بالمنشآت الشبابية والرياضية، يتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال حفل افتتاح فرع الإكاديمية .

وتقبل الأكاديمية من 5 سنوات، علي أن تكون موعد التدريبات بالأكاديمية يومى الجمعة والسبت من الساعه الثالثة عصراً وحتى الرابعة والنصف عصراً .

وتعكف الوزارة في الآونة الأخيرة علي افتتاح العديد من الاكاديمييات بالمنشات الشبابية والرياضية التابعة لها والتي من المتوقع ابراز كوكبة من اللاعبين المميزين وانضمامهم للمنتخبات القومية.