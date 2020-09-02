رياضة | منتخب اليد يختتم معسكره بزيارة بحرية ترفيهية بالغردقة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر منتخب اليد يختتم معسكره بزيارة بحرية ترفيهية بالغردقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام منتخب مصر الآول لكرة اليد بزيارة ترفيهية لمنتجع الباتروس وايت بيتش فى أطار معسكره التدريبى الشاق بالغردقة أستعدادا لبطولة العالم لكرة اليد والتى ستقام فى مصر يناير القادم .

وقد أبدى اللاعبين والمدير الفنى الآسبانى أعجابهم الشديد بالمنتجع وتصميمه الحديث الشيك وأطلالة كل غرف وأجنحة المنتجع على حمامات السباحة والبحر مباشرة وكذا على الآلعاب البحرية المميزة .

وكان المنتخب قد دخل معسكره في الغردقة استعدادا لبطولة كأس العالم مصر2021، المحدد لها الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى.