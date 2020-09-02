رياضة | صلاح وتريكة ومتعب في الهجوم.. حسني عبد ربه يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صلاح وتريكة ومتعب في الهجوم.. حسني عبد ربه يختار التشكيل المثالي لمنتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، التشكيل الأمثل لمنتخب مصر الوطني من وجهة نظره. وضم تشكيل حسني كلا من: حراسة المرمى: عصام الحضري خط الدفاع: أحمد فتحي - هاني سعيد - وائل جمعة - سيد معوض Advertisements خط الوسط: محمد شوقي - محمد حمص صناع اللعب: حازم إمام - أبو تريكة - محمد صلاح خط الهجوم: عماد متعب جاء ذلك خلال استضافة حسني عبدربه في برنامج اوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو، على قناة النهار.

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