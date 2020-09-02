رياضة | مجدي عبد الغني: إقامة مباراة كل يومين لكل فريق لا تحدث في العالم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجدي عبد الغني: إقامة مباراة كل يومين لكل فريق لا تحدث في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكره السابق أن إقامة مباريات الدوري كل يومين لكل فريق لا تحدث في العالم.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق أن ضغط المباريات سيكون له تأثير كبير على اللاعبين بسبب كثرة الإصابات في صفوف كل الفرق.

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وتابع أن انتهاء الدوري لن يكون قبل نهاية نوفمبر بسبب ضغط المباريات وبالتالي سيؤثر على نظام بطولة الدوري للموسم القادم.

ويذكر أن الزمالك سيواجه بيراميدز يوم الخميس القادم ضمن مباريات الجولة ال 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز بينما سيواجه الأهلي نظيره وادى دجلة يوم الجمعة القادم.