رياضة | برشلونة يحسم موقفه من عقوبة ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم موقفه من عقوبة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف برشلونة من فرض عقوبة على ليونيل ميسي، نجم وقائد الفريق، بعد تغيبه عن مران البلوجرانا.

وتعمد ميسي الغياب عن فحوصات فيروس كورونا كوفيد-19، بجانب مران الفريق أمس، ويستمر غيابه حتى وقتنا الحالي، وذلك في إطار إعلانه عن رغبته في مغادرة برشلونة خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني، أن برشلونة قرر عدم معاقبة ميسي بالرغم من تغيبه عن حضور مران الفريق لليوم الثاني على التوالي".



والجدير بالذكر أن قرر خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني، جلسة مع إدارة برشلونة، غدًا الأربعاء، من أجل مناقشة مستقبل اللاعب.