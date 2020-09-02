رياضة | نجم الأهلي السابق: غياب عبدالله السعيد سيؤثر على بيراميدز امام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: غياب عبدالله السعيد سيؤثر على بيراميدز امام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادى الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز يوم الخميس القادم ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي ومنتظر.

وقال مجدي عبد الغني عضو مجلس اتحاد الكرة السابق أن غياب عبدالله السعيد عن صفوف بيراميدز سيكون له تأثير قوي امام الزمالك.

Advertisements

وأكد عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق أن عبدالله يعد من أهم لاعبي بيراميدز في الموسم الحالي وغيابه، سيكون له تأثير سلبي على آداء الفريق.

وتابع ان المواجهة ستكون قوية لرغبة الفريقين في التمسك بالمركز الثاني والمشاركة في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم.

ويذكر أن بيراميدز فى المركز الثانى بينما الزمالك فى المركز الثالث برصيد 45 نقطة.