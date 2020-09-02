شكرا لقرائتكم بيراميدز يعسكر قبل مواجهة الزمالك في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز معسكر مغلق اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها غداً الخميس والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 24من بطولة الدورى العام، ويعاني من بيراميدز من إصابات مؤثرة بعد تعرض أحمد الشناوي لإصابة قوية في احد تدريبات الفريق على مستوى العضلة الضامة ليجرى اللاعب اشعة لتحديد موقفه.

كما تجددت إصابة عبد الله السعيد نجم هجوم الفريق بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران الاثنين الماضي، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لفريق بيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام.

ويُجرى عبد الله السعيد أشعة لتحديد حجم إصابته ومن ثم بحث امكانية لحاقه بمواجهة الزمالك المرتقبة وان كان الاحتمال الأقرب هو غياب اللاعب عن مواجهة الفريق الأبيض.

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ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

واحتل النجم الدولى المرتبة السادسة فى قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبى السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلى الحالى، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.