شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. سموحة يستدرج الإنتاج الحربى على ستاد الإسكندرية للبحث عن المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج سموحة نظيره الإنتاج الحربى في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى منتشياً بعد أن استعاد نغمة الانتصارات وحقق فوز عريض على طنطا بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الإنتاج الحربى من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.
ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.
ومن جانبه شدد حمادة صدقى المدير الفني لسموحة للاعبيه ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس الذى سوف يسعى بكل الطرق لتحقيق الفوز مطالباً بضرورة حسم المباراة مبكراً لقتل معنويات المنافس، في المقابل طالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بالتركيز وتلاشى الأخطاء الدفاعية وإستغلال أنصاف الفرص للعودة من الإسكندرية بنقاط المباراة للتخلص من النتائج السلبية التي دفعته لمراكز القاع في المسابقة بالاسابيع الأخيرة.
ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الإنتاج الحربى مكون من :" عمر صلاح، رجب نبيل، محمد كوفي، شريف رضا، يوسف ديوب، إيدي ايمومو، محمد التراهوني، أحمد جمال، ديريك نيسيمانبي، حسام حسن، صلاح محسن".
ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام سموحة مكون من :" أحمد يحيى ومحمد شوقى غريب وأحمد صابر ومحمود البدرى وأحمد شديد قناوى ومحمد عادل ومحمد بازوكا ومامادو انياس وعبد الرحمن أسامة وكريم لا لا ومحمد رجب".
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