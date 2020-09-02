شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستعيد فادى نجاح ومحمد عصام فى مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، خدمات الثنائى فادى نجاح ومحمد عصام، فى مباراة المصرى المرتقبة، والتى تقام غداً الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعد غيابهما عن مباراة الجونة فى الجولة الماضية بسبب عقوبة الإيقاف، عقب تعرضهما للطرد فى مباراة الزمالك بالجولة 22 والتى فاز بها ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

ويستعد المقاولون لمواجهة النادى المصرى فى الثامنة والنصف مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة التى تجمع الفريقين بمنافسات الأسبوع 24 من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 23 مباراة، حيث فازوا في 12 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين.

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