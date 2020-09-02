شكرا لقرائتكم المقاولون يستعيد فادى نجاح ومحمد عصام فى مباراة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، خدمات الثنائى فادى نجاح ومحمد عصام، فى مباراة المصرى المرتقبة، والتى تقام غداً الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعد غيابهما عن مباراة الجونة فى الجولة الماضية بسبب عقوبة الإيقاف، عقب تعرضهما للطرد فى مباراة الزمالك بالجولة 22 والتى فاز بها ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

ويستعد المقاولون لمواجهة النادى المصرى فى الثامنة والنصف مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة التى تجمع الفريقين بمنافسات الأسبوع 24 من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 23 مباراة، حيث فازوا في 12 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين.

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فى سياق آخر، أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس المدير الفنى للفريق عقده ممتد مع المقاولون، مضيفاً فى تصريحات لـ "تلفزيون اليوم السابع: عماد النحاس لا يربطنا به عقد ولكن بالكلمة وهو صاحب النادي وله مطلق الحرية وأحب أن أشير إلى أنه إنسان يلتزم بكلمته فقط اشتغل لمدة شهر كامل دون أن يعرف كم راتبه.

واصل: هذا الرجل عندما عرض عليه 3 أضعاف راتبه خارج المقاولون رفض وأعلن أنه مستمر مع الفريق.