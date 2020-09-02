شكرا لقرائتكم اليوم.. اليو ديانج يعود للقاهرة استعدادا للانتظام في تدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي للقاهرة اليوم الأربعاء بحسب تأكيدات اللاعب لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك تمهيداً للانتظام في تدريبات ناديه قبل مواجهة وادى دجلة المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل في بطولة الدوري العام، وسافر ديانج لمسقط رأسه لتجديد جواز سفره بعد حصوله على اذن من سيد عبد الحفيظ، خاصة في ظل استبعاده من مواجهة المصري الماضية والتي غاب عنها بداعي الإيقاف.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن ديانج سينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة وادى دجلة، ويعانى الأهلى من غيابات كثيرة فى الفترة الحالية إذ يفقد جهود، كلاً من حسين الشحات ومحمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف، فى الوقت الذى وجه عبد الحفيظ تحذير شديد للاعب بعدم التأخر فى الوصول تجنباً لتوقيع عليه غرامة كبيرة.

من جانبه رد اليو ديانج على انباء هروبه من الأهلي مؤكداً أنه سافر إلى مالى بعلم الجهاز الفنى وموافقة عب الحفيظ، مستغلا عدم مشاركته فى مباراة المصري، فضلا عن طول الفترة بين لقاء المصرى وحتى مباراة الأهلى ووادى دجلة.