شكرا لقرائتكم تأجيل بداية إنتر وأتالانتا في الدوري إلى الجولة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لن يبدأ فريقا إنتر ميلان وأتالانتا الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم المقرر في 19 الحالي بل في الأسبوع الذي يليه وذلك بسبب مشوارهما في المسابقتين الأوروبيتين خلال شهر أغسطس كما أعلنت رابطة الدوري الثلاثاء.

وانتهى موسم 2019-2020 غير الاعتيادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في 21 أغسطس بالنسبة إلى إنتر ميلان الذي خسر نهائي مسابقة الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني 2-3، في حين توقف مشوار أتالانتا في ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال في 12 من الشهر ذاته بخسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 2-1.

وحل إنتر ميلان وصيفا ليوفنتوس الموسم الماضي، وجاء أتالانتا في المركز الثالث، علما بأن الفريقين سيعاودان تدريباتهما الأسبوع المقبل.

وستعلن رابطة الدوري الإيطالي عن البرنامج الكامل لموسم 2020-2021 يوم الأربعاء.