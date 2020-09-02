شكرا لقرائتكم المدير الرياضي لإنتر: ميسي خارج حسابات الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المدير الرياضي لإنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم ببيرو أوزيليو، يوم الثلاثاء، أن فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليست من ضمن خطط النادي أو من قدرته.

وقال أوزيليو في تصريح لقناة "سكاي سبورت" لمناسبة افتتاح موسم التعاقدات الصيفية التي تسبق انطلاق الموسم: لا أعرف من أين تأتي هذه الأفكار، في إشارة إلى طرح اسم وصيف إيطاليا في الموسم المنصرم كأحد ابرز الأندية الطامحة للتعاقد مع حامل الكرة الذهبية ست مرات، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي.

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وكان ميسي قد أبلغ نادي برشلونة الإسباني حيث أمضى طيلة مسيرته الكروية أنه يرغب بفك ارتباطه معه الأسبوع الماضي ما اثار عاصفة من التكهنات حول وجهة "البرغوث" المقبلة.

وأضاف أوزيليو: لا يوجد مدرب، ولا رئيس، إلا ويريد أن يكون ميسي في فريقه. لكن الواقع مختلف تماما، واقعنا هو أن السوق حذرة.

واغتنم أوزيليو الفرصة لتأكيد وجود مفاوضات مع روما للتعاقد مع المدافع الصربي المخضرم ألكسندر كولاروف ولتأكيد بقاء المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي أعرب برشلونة عن اهتمامه به قبل عدة أشهر.