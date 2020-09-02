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أرسنال يتعاقد مع البرازيلي غابريال ماغاليس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقد نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء مع المدافع البرازيلي غابريال ماغاليس من نادي ليل الفرنسي مقابل 26 مليون يورو (31 مليون دولار).

ووصل ماغاليس "22 عاما" إلى فرنسا في 2017 وكان لاعبا أساسيا مع ليل في الموسم الماضي، وساعد الفريق في إنهاء الموسم في المركز الرابع ولعب في المباريات الست التي خاضها الفريق في .

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وحدد أرسنال مدة تعاقد غابرييل بأنه طويل الأجل لأن الصفقة لم تنته بعد حيث يتبقى استكمال العمليات التنظيمية.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال : نرحب بغابريال في أرسنال. لديه العديد من المميزات التي ستجعلنا أقوى كوحدة دفاعية وكفريق.

وأضاف أرتيتا أن ماجاليس : أثبت مع ليل أنه مدافع يتمتع بالعديد من الصفات الرائعة، ونحن نتطلع لرؤيته ينضج كلاعب في أرسنال.

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