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إصابة ديفيد سيلفا بفيروس كورونا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ريال سوسييداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين، إن لاعبه الجديد ديفيد سيلفا القادم من مانشستر سيتي أصيب بكوفيد-19.

وانضم اللاعب الإسباني (34 عاما) إلى سوسييداد في انتقال مجاني هذا الشهر، وظهرت نتيجة فحصه إيجابية عقب وصوله إلى سان سيباستيان. وأضاف النادي أن سيلفا لا يعاني من أي أعراض وعزل نفسه.

وترك لاعب منتخب إسبانيا السابق سيتي في نهاية الموسم الماضي بعد فترة استمرت عشر سنوات وتوج خلالها بلقب الممتاز أربع مرات.

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