شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع الفرنسي أوباميكانو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير إخباري يوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يرغب في ضم المدافع دايوت أوباميكانو من لايبزيغ الألماني، وذلك بعد العروض القوية التي قدمها اللاعب في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "التايمز" اليوم أن أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يرغب في تعزيز دفاع فريقه بضم أوباميكانو (21 عاماً) والذي استدعي للمرة الأولى ضمن قائمة المنتخب الفرنسي، ومدد عقده مع لايبزيغ حتى 2023 .

ولم يستبعد أوليفر مينتزلاف رئيس نادي لايبزيغ رحيل أوباميكانو عن الفريق، لكنه أشار إلى أن مفاوضات لن تجرى إلا في حالة تلقي عرض مغري، إذ رفض العام الماضي عرضا من أرسنال الإنجليزي قيمته 60 مليون يورو