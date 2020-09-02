شكرا لقرائتكم ميسي يواصل التصعيد ويغيب عن تدريبات برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم الاثنين، عن الحصة التدريبية الأولى لفريقه برشلونة، ليضيف فصلا جديدا إلى مسلسل رغبته في الخروج عن النادي الكاتالوني.

ووفقا لصحيفة "ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن أسطورة برشلونة لم يتواجد في الحصة التدريبية الأولى للمدرب الهولندي الجديد رونالد كومان، إذ كان من المتوقع غياب ميسي، في ظل عدم حضوره، يوم الأحد، إلى النادي من أجل الخضوع إلى فحوصات فيروس كورونا، وفقا للبروتوكول الصحي الذي تم وضعه لمكافحة الوباء من قبل رابطة الدوري الإسباني.

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ليواصل ميسي محاولة الحصول على موافقة الانتقال من برشلونة، لاسيما أن التقارير الصحافية ربطته بمانشستر سيتي، إلى جانب إنتر ميلان وباريس سان جيرمان، لكن النادي الإنجليزي يعد الأقرب لميسي.

ومن المتوقع أن ينتهي صراع ميسي مع النادي الكاتالوني في قاعات المحاكم، لاسيما أن إدارة برشلونة ما زالت تتمسك باللاعب وترغب في تجديد عقده أيضا، ولفتت وسائل الإعلام إلى أن والد ووكيل ميسي، خورخي، من الممكن أن يجتمع مع ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، يوم الأربعاء.

وكان اللاعب البالغ من العمر "33 عاما" أبلغ إدارة برشلونة الأسبوع الماضي بأنه يريد مغادرة الفريق، وأنه يمتلك بندا في عقده يتيح له مغادرة الفريق مجانا، إلا أن رابطة الدوري الإسباني وبرشلونة أكدا أنه إذ ما أراد الانتقال إلى فريق آخر فذلك يتطلب دفع 700 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي حسب العقد المبرم.