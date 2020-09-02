الباطن أول الصاعدين إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل الباطن إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الثلاثاء بعد تعادل البكيرية والعين في الجولة 34 من دوري الدرجة الأولى، وقبل 4 جولات على ختام المسابقة.
ويحتل الباطن المركز الأول برصيد 69 نقطة، بفارق 4 نقاط عن نادي العين، و6 نقاط عن القادسية الثالث، و13 نقطة عن البكيرية صاحب المركز الرابع، علماً بأن 3 فقط أندية تصعد إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
الباطن قد شارك في دوري المحترفين السعودي 3 مواسم بين عامي 2016 وحتى 2019، وهبط الموسم الماضي قبل أن يعود بعد موسم واحد إلى دوري الأضواء.
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