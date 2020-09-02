اخبار الرياضه

إصابة الإسباني أداما تراوري بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم إصابة الإسباني أداما تراوري بفيروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن منتخب إسبانيا قد يفتقد جهود أداما تراوري جناح وولفرهامبتون واندرارز في مباراتيه بدوري الأمم الأوروبية أمام ألمانيا وأوكرانيا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وخضعت تشكيلة المدرب لويس إنريكي لفحوص كورونا فور الوصول إلى معسكر لاس روزاس، ومن المقرر أن يجري تراوري فحصا آخر في وقت لاحق من يوم الثلاثاء لتأكيد نتيجة الاختبار الأول.

وإذا تأكدت الإصابة سيتم استبعاد تراوري البالغ من العمر 24 عاما من التشكيلة تطبيقا للبروتوكولات الصحية التي وضعها الاتحاد الأوروبي "يويفا"، لينضم إلى زميله في المنتخب ميكل أويارزابال.

ويحل منتخب إسبانيا ضيفا على ألمانيا يوم الخميس ويستضيف أوكرانيا يوم الأحد في المجموعة الرابعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة الإسباني أداما تراوري بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا