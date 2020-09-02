شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. إنبى الجريح يخشى مفاجأت الجونة المنتشى على ستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه انبى نظيره الجونة في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما حقق الجونة فوزاً غالياً في ملعبه على المقاولون العرب بهدفين دون رد في نفس الجولة.
ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في مثلهم وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.
ومن جانبه طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بتصحيح الأوضاع والعودة لنغمة الانتصارات لمواصلة خطة الزحف نحو مراكز المربع الذهبى ، في المقابل يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة لمواصلة خطة الهروب من مراكز القاع بتحقيق الفوز الثانى على التوالي للتخلص من شبح الهبوط مبكراً.
ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام الجونة مكون من :"محمود جاد -كريم فؤاد – إبراهيم يحيى – أسامة جلال – علي فوزي - حميد ماو – عبد الرحمن عامر – محمود غالي – محمد بسيوني – فيستون عابدول -محمد شريف".
ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام انبى مكون من :" إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، باسم على، أكرم توفيق، سيرج أكا، عمرو بركات، إسلام رشدي، إسلام عبد النعيم، والتر بواليا".
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