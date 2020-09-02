محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:
المصري يرد على ابرهيم حسن: حديثه مستفز.. ونقدر جلوسه في المنزل
زاده: اتحاد الكرة سيعاني.. وننتظر مستند إيقاف عقوبة كهربا
المقاولون: سنتعرض للظلم حال استبعادنا من المشاركة بإفريقيا
بعد أزمة طرده من الاستاد.. عبدربه يكشف مشاكله مع رئيس الإسماعيلي
مجاهد: إلغاء الكأس قد يؤدي لأزمة لمصر في الكونفدرالية
رسميا.. المصري يعلن انتهاء أزمة منعه من الانتقالات
بيراميدز يكشف موقف عبدالله السعيد والشناوي من مباراة الزمالك
مصدر بالأهلي لمصراوي: فايلر لا يمانع حصول أجايي على إجازة قصيرة
المقاصة لـ"الخليج 365": الأهلي وبيراميدز في مفاوضات مع محمد إبراهيم
مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: سنخاطب كاف للاستفسار عن أمرين
السيد حمدي: كيف يمكن للاعب أن يترك الأهلي؟
الزمالك وبيراميدز يستفسران من بتروجيت عن موقف كريم طارق
فخر الدين بن يوسف: أرفض اللعب بلا عقد مع الإسماعيلي
بيراميدز يُعلن خطة استضافة الزمالك.. إجراءات طبية صارمة
في بيان من 3 نقاط.. مجدي عبدالغني يهاجم ميدو بسبب مؤمن زكريا
إنتر ميلان يحسم الجدل حول إمكانية ضم ميسي
خاص.. كيف يحل كارتيرون أزمة الزمالك أمام بيراميدز؟
اجتماع الحسم.. والد ميسي يسافر إلى برشلونة
مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل مكالمة الخطيب مع حسين السيد لتحديد مصيره
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم.. وخطة بيراميدز لمباراة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.