رسميا.. المصري يعلن انتهاء أزمة منعه من الانتقالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي المصري البورسعيدي تلقيه إخطار من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإلغاء عقوبة إيقاف القيد لثلاث فترات قيد، لتنتهي أزمة حظر النادي من الانتقالات.

وأكد المصري، في بيان عبر موقعه الرسمي مساء الثلاثاء، أنه أصبح من حق النادي قيد لاعبين جدد بقائمته المحلية، اعتبارًا من فترة القيد المقبلة للموسم الكروي الجديد (2020-2021).

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة ضد المصري بإيقاف القيد لثلاث فترات متتالية اعتبارًا من فترة القيد الشتوية الماضية، على خلفية الشكوى التي كان قد قدّمها مسؤولي نادي هلال الأُبيض السوداني في اللاعب الإيفواري شيخ أحمد موكورو.

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وتقدم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، بطعن للمحكمة الرياضية الدولية، وبعد تقديم النادي المصري لكافة المستندات المؤيدة لموقفه وسداده لكافة مستحقات نادي هلال الأُبيض السوداني، أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمها بإلغاء تلك العقوبة.

وكان المصري أعلن رحيل طارق العشري عن الفريق بعدما تقدم باستقالته من منصبه كمدير فني بعد أيام قليلة من الخسارة أمام الأهلي متصدر الدوري، ليتم تعيين علي ماهر بدلا منه.

وقاد علي ماهر أول مران مع المصري مساء الثلاثاء بمعسكره المغلق المقام حاليًا ببرج العرب في الإسكندرية، استعدادًا لمباراة الفريق المقبلة أمام المقاولون العرب والمقرر إقامتها الخميس المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

يُذكر أن المصري يحتل المركز الثالث من القاع في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما جمع 21 نقطة من 20 مباراة.