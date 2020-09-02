المقاولون: سنتعرض للظلم حال استبعادنا من المشاركة بإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أوضح نادي المقاولون العرب موقفه من اختيار الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية في الموسم المقبل (2020-21)، مطالبا بضرورة الاعتماد على أصحاب المربع الذهبي للنسخة الجارية من بطولة الدوري (2019-20) وليست الماضية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدك "كاف" حدّد يوم 20 أكتوبر المقبل موعدًا لتسجيل الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال محسن صلاح، رئيس المقاولون العرب، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس" الثلاثاء: "سنتعرض للظلم إذا تم استبعادنا من المشاركة بالبطولات الإفريقية في الموسم المقبل حال استعانة اتحاد الكرة بنسخة الدوري للموسم الماضي".

وأضاف: "بذلنا مجهودا كبيرا هذا الموسم وابعتدنا بفارق نقاط واضح عن المنافسين، ولن نقبل بضياع مجهود موسم كامل، إلغائه سيكون غير عادل".

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وأكمل: "الحل أننا ننتظر حتى يوم 20 أكتوبر المقبل قبل أسابيع قليلة من الدوري لحسم الفرق المتأهلة إلى المسابقات الإفريقية، وعلى الأندية أن تجتهد خلال تلك الفترة من أجل حجز مكان لها في المربع الذهبي، بغض النظر عن نهاية الدوري المصري".

من جانبه، أوضح محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة في فريق المقاولون العرب: "يتبقى أمامنا شهر و20 يوما، (بلاش ناكل في بعض من دلوقتي)، وأطلب التروي من اتحاد الكرة".

وتابع في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "قبل ذلك الموعد بـ24 أو 48 ساعة ستتضح الرؤية بشكل أكبر، وقد يحتل المقاولون وقتها المربكز الرابع بفارق نقاط لا يسمح لصاحب المركز الخامس بتعويضه في الجولات المتبقية".

وأتم محمد عادل قائلا: "المراكز الثلاثة الأولى محسومة بنسبة كبيرة، الأهلي سيكون صاحب المركز الأول ويليه الزمالك في المركز الثاني ثم بيراميدز ثالثا، والقضية ستتمثل في صاحب المركز الرابع".

يُذكر أن المقاولون العرب، الذي احتل المركز الخامس في الدوري المصري بالموسم الماضي، جمع هذا الموسم 40 نقطة بعد مرور 23 جولة من المسابقة ليحتل حاليا المركز الرابع، الذي يمنح صاحبه فرصة التأهل إلى الكونفدرالية في الموسم الجديد.